Туристы не спешат бронировать гостиницы Москвы и Питера на майские

Средняя загрузка отелей Санкт-Петербурга на первые 2 дня предстоящих праздничных выходных 28 и 29 апреля составляет 60–63%, на 9 и 10 мая – 53–54%. В Москве цифры скромнее: 39–42% и 36–38% соответственно. Такие данные обнародовала компания Hotel Advisors.

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Эти показатели чуть лучше, чем в аналогичный период прошлого года, тогда цифры загрузки московских гостиниц за 2 недели до майских праздников были на 2–5% ниже, питерских – на 8–11%. Однако для высоких майских дат и такой уровень заполняемости номеров не выглядит оптимистично.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов обращает внимание на тот факт, что статистика отражает усредненные цифры. «И в Санкт-Петербурге, и в Москве есть отели, в которых уже сейчас забронировано на майские праздники 90% номеров и более. А в менее востребованных гостиницах загрузка существенно отстает», – поясняет он. Кроме того, глубина продаж уже не первый год довольно низкая, многие туристы принимают решения о поездках в последний момент. На активность гостей влияют разные факторы, в том числе погода. Если ближе к праздникам прогноз будет благоприятным, количество броней может заметно вырасти.

Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что сама идея турпоездок на майские праздники несколько «перегрета» в СМИ. «В прошлом году на даты с 30 апреля по 10 мая мы отправили на отдых по России лишь 2,5% от нашего годового потока туристов. Для сравнения, в июле – 23%», – приводит он данные по своей компании. Поэтому некоторая недозагрузка гостиниц в Москве и Питере объяснима – в двух столицах самый большой номерной фонд, и максимально заполнен он, скорее всего, будет в более высокие для внутреннего туризма периоды. Для Санкт-Петербурга это июнь, для Москвы – август-сентябрь. Что касается спецпредложений от гостиниц, то на даты майских праздников их пока почти нет. Снижения цен от некоторых отелей вряд ли стоит ждать раньше 25 апреля, только тогда, возможно, появятся скидки от объектов размещения, которые не успеют получить приемлемую загрузку, считает специалист.

На активность поездок в Москву и Питер может повлиять календарь праздничных мероприятий. Вчера, например, стало известно, что салют в столице 9 Мая не планируется. Такое решение принято департаментом культуры Москвы. Фейерверков не будет и в некоторых других городах, в частности, в Воронеже и Кисловодске.

Ранее мы писали о резком подорожании авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Махачкалу (Дагестан) на летние даты.