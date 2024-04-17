Алтайский курорт установил рекорд, построив самую высокую ледяную башню в России

Всесезонный курорт "Сбера" "Манжерок" вошел в Книгу рекордов России, здесь построили самую высокую ледяную башню в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

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"Всесезонный курорт "Сбера" "Манжерок" вошел в Книгу рекордов России, где зафиксирована самая высокая ледяная башня в России, высотой 14 м. К возведению строения <…> готовились практически полгода. Ледяная башня стала доминантой "Снежного города", которая была специально возведена на территории курорта зимой", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы построить ледяную башню высотой 14 м, окруженную пятиметровыми стенами, потребовалось более 2,2 тыс. куб. м льда, это около 4,4 тыс. ледовых плит, которые привезли из высокогорных озер, находящихся на границе России и Монголии.

Как сообщил генеральный директор курорта Владимир Щербинин,