В Тюмени презентовали концепт туркластера на базе знаменитого биатлонного центра

К 2030 году на карте Тюменской области появится как минимум три туристско-рекреационных кластера, которые призваны нарастить турпоток с 3,2 до 7 млн человек, что согласуется с государственной задачей вывести отрасль в разряд стабильно питающих экономику.

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На конференции "Регион будущего. Туризм" в музейном комплексе имени Словцова представителям власти и бизнеса презентовали концепты перспективных площадок: рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и в долине реки Туры, а также с начала 2024 года реализуемый мастер-план Тобольска. Все они так или иначе базируются на наследии древнего термального моря, с которым, признаются федеральные эксперты, в уникальности не может конкурировать ни один подобный объект.

Напомним: тюменская минеральная вода - от самой природы, со стабильным составом элементов, а запасы ее, как и объемы сапропелевой грязи, неисчерпаемы. Наибольший интерес аудитории вызвало выступление авторов проекта на Червишевском тракте в биатлонном центре.

"Мы предлагаем в уже раскрученной, экологической и наиболее защищенной локации вдоль реки Пышмы построить круглогодичный многофункциональный курорт мирового уровня. Спорт, оздоровление, семейный отдых - все логично увязывается друг с другом", - прокомментировал разработчик концепции исполнительный директор "Творческих технологий" Вартан Аветов.

Похоже, у кластера будет сразу два якоря - это тематический парк "Древнее море Тюменской области" с ядром в виде иммерсивного аквариума, созданного с использованием современных технологий (голограммы, дополненной реальности), населенного рыбами и прочими живыми существами, и крытый тоннель со стрельбищем для лыжников. Если первый якорь отвечает за образовательную составляющую - аквариум будет знакомить гостей с термами и их потенциалом, то второй - за спортивные впечатления.

"Архитекторы предложили сделать тоннель двухуровневым, с холодной и теплой зонами, переходами к объектам гостеприимства, кафе… В одном месте одновременно будут находиться профессиональные спортсмены и любители - никто никому не помешает. К тому же наш тоннель станет самым большим из числа крытых - трехкилометровым. Идею поддержали отечественная Федерация лыжных гонок и Союз биатлонистов России", - рассказал еще один представитель команды разработчиков Дмитрий Колесников.

Визит-центр и выставочный центр, музейный комплекс, крытый каток, площадка для киберспорта, аппарт-отели, рестораны, эстрада, торговая галерея, рыбацкая деревня, ремесленная слобода - все эти объекты планируют реализовать через концессию с инвесторами разного уровня. Спортивно-оздоровительную сеть можно тянуть по берегу Пышмы и много дальше, разрабатывая экомаршруты, открывая лесные базы отдыха и санатории…

"То, что в регионе есть сейчас, еще семь лет назад казалось фантастикой: статус Тюмени как термальной столицы России, мастер-план Тобольска, другие моменты… Но все это обернулось "твердыми вещами". В 2024 году, отвечая на запросы растущих экономик, будем строить три важнейшие стратегии, рассчитанные до 2030 года: социально-экономического развития, инвестиционную и касающуюся создания тюменской агломерации. Кластеры вписываются в каждую из них", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Отметим, что туристско-рекреационный кластер рядом с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" потребует 45 млрд рублей вложений, из которых 33,5 млрд пойдут на номерной фонд и сервисные резиденции, а остальное - на сопутствующую инфраструктуру. Будет открыто по меньшей мере три тысячи рабочих мест. Власти уже подсчитали, что за десять лет региональный бюджет получит налоги на 22,8 млрд рублей при ежегодной загрузке территории турпотоком в миллион путешественников.

По мнению Ольги Захаровой, директора дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив, важно вовлекать в реализацию кластерных проектов не только инвесторов, но и органы власти, чтобы не плодить "бумажный девелопмент", когда идеи не реализуются из-за неучтенных рисков и ценностей.

"Тюменцы показали, что умеют вовлекать в процесс всевозможные правительственные департаменты. Вы следуете трендам, считываете запрос туристов и местных жителей - такой подход вызывает чувство гордости", - похвалила сибиряков эксперт.

Итак, в этом году команда формирует техзадания на концессию и пул инвесторов, в следующем - заключает концессионное соглашение и проектирует комплекс объектов первой и второй очереди. Строительство начнется в 2026-м. Запуск - к 2030-му. Как заметил Андрей Пантелеев, стартует кластер с государственными инвестициями, далее подтянутся частные (на один госрубль - пять внебюджетных рублей).

Директор инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов пригласил бизнес подавать заявки на инвестиционные лоты. Кстати, некоторые федеральные игроки уже заявили о готовности развивать дело на Червишевском направлении.

Между тем

По итогам 2023 года среди самых посещаемых регионов внутри России Тюменская область заняла седьмое место (более 3,2 млн туристов), за январь-февраль текущего года, по предварительным данным, стала пятой, приняв 300 тысяч гостей. Совокупный оборот туротрасли в 2022 году в Западной Сибири был 23 млрд рублей, в 2023-м - уже 34 млрд.