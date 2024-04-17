Туристы просидели два часа в самолете, но так и не улетели в Казань

Сегодня утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов. При этом подробности о причинах таких решений в ведомстве не уточнили.

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Многих туристов эти известия застали в момент вылета: «Уже 2 часа не можем отправиться из Пулково в Казань. Сидели все это время в самолете. Командир корабля объявил об ограничениях. Позже сказали, что разрешения так и не дают, поэтому нас повезли обратно в терминал».

В Казани небо на стопе с самого утра. Послдний рейс отсюда улетел в 07:05. Следующий запланированный на 9 утра до сих пор не отправили. Первоначально его, судя по фотографиям очевидцев, сдвигали на пару часов. Но затем перенесли еще дальше. В числе задержанных борта в Москву, Петербург, Калининград и Сочи. Два самолета, летевших в столицу Татарстана, были перенаправлены в Самару и ждут открытия воздушного пространства. В аэропорту Нижнекамска трафик меньше, но он также по-прежнему закрыт.

Первым вернулась к работе в штатном режиме воздушная гавань Нижнего Новгорода. Всего на запасные аэродромы там перенаправили два самолета. Для одного из рейсов запасным также оказался аэропорт Самары. Сейчас самолет уже взял курс в пункт назначения. А рейс из Москвы был вынужден вернуться в Шереметьево до появления новой информации.