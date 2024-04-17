Цены на билеты на поезд из ХМАО в майские праздники

Для жителей ХМАО самым востребованным железнодорожным направлением в предстоящие майские праздники стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута туда планирует отправиться больше всего югорчан. Данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

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«В майские праздники текущего года жители Сургута наиболее часто планируют на поезде путешествия в Тюмень. Доля пассажиров в первые майские праздники составила 21,9%, а с 9 по 12 мая — 34,1%. Из Нижневартовска в столицу Тюменской области на поезде в 28 апреля по 1 мая планируют отправиться 38,6% пассажиров, а с 9 по 12 мая уже 20% пассажиров», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований.

Согласно данным на сайте tutu.ru на 17 апреля, из Нижневартовска средняя стоимость плацкартного билета составляет от 2849 рублей. Из Сургута поездка в Тюмень обойдется в среднем 2245 рублей.

В топ-5 популярных железнодорожных направлений на первые майские выходные из Нижневартовска, помимо Тюмени, вошел также Омск — доля пассажиров 8,6% (средняя стоимость билета в плацкарте по данным tutu.ru на 17 апреля — 3967 рублей. В Казань и Екатеринбург забронировали билеты по 7,1% пассажиров (от 3873 и 3464 рублей соответственно). В Челябинск отправится 5,7% югорчан (3873 рублей). С 9 по 12 мая вартовчане планируют также поездки в Екатеринбург, Сургут, Омск и Уфу.

У жителей Сургута на первые майские выходные также востребованы поездки в Екатеринбург — доля пассажиров 15,4%, а билет в одну сторону в среднем стоит 2854 рубля. В Уфу поедут 8,9% пассажиров (4035 рублей). В Пурпе планирует отправиться 4,7% пассажиров (1766 рублей). С 9 по 12 мая сургутяне планируют также поехать Пурпе, Челябинск, Уфу и Омск.

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подорожали зарубежные туристические путевки. По сравнению с декабрем 2023 года, в марте 2024-го стоимость услуг выросла более чем на 20%. Стоимость отдыха непосредственно в ХМАО тем временем тоже выросла, но не так сильно. Например, санаторно-оздоровительные услуги в среднем по региону в марте подорожали лишь на 2,7%.