Где посмотреть на Петербург с высоты

Прогулки по рекам и каналам неизменно вызывают восхищение гостей Петербурга - с воды классические здания, дворцы и особняки выглядят особенно красиво. Не меньший восторг можно испытать от созерцания города с высоты.

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В Северной столице насчитывается несколько десятков смотровых площадок: от самых известных, например колоннады Исаакиевского собора, до современных - на террасах отелей, ресторанов и торговых центров.

В гости к ангелу

Господствующий элемент композиции ансамбля Петропавловской крепости, от которой и начался Санкт-Петербург, - собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, возведенный по проекту Доменико Трезини. Его строительство заняло двадцать лет - с 1712 по 1733 год. До 1952 года, больше двух столетий, он был самым высоким зданием всей страны. А до 2012 года - самым высоким зданием в Санкт-Петербурге -122,5 метра. Сейчас Петропавловский собор входит в состав Государственного музея истории Санкт-Петербурга, поэтому на его колокольню водят экскурсии - от притвора собора до площадки на третьем ярусе колокольни.

На шпиле находится один из трех ангелов-хранителей Петербурга. С колокольни видны два других ангела - на куполе церкви Святой Екатерины на Васильевском острове и на Александровской колонне.

"Посетители познакомятся с одной из самых больших в стране коллекций колоколов, узнают о традиции русских церковных звонов, историю венчающего шпиль ангела и часов-курантов, увидят уникальный колокольный музыкальный инструмент и узнают историю его возрождения, - рассказывают в музее. - Завершая подъем, туристы смогут полюбоваться панорамой Санкт-Петербурга с высоты около 43 метров".

Соборы и церкви возводились как архитектурные доминанты в плотной городской застройке Северной столицы, поэтому с них открываются эффектные виды и получаются отличные фотографии. Например, чтобы подняться на колоннаду Исаакия, придется преодолеть 262 ступеньки - 211 по винтовой лестнице и 51 - по металлическим переходам на открытом воздухе.

Полюбоваться куполами и шпилями Петербурга также можно со смотровой площадки на звоннице Владимирского собора на высоте 41 метр. Еще вариант - колоннада Казанского собора, с которой открывается вид на Невский проспект, дом Зингера и южные районы города.

По ступенькам или на лифте

Самая известная башня в центре Петербурга - Думская, она находится на углу Невского проспекта и Думской улицы. На этом месте со времен Екатерины II, при которой появились органы городского управления, размещалась Городская дума Санкт-Петербурга. Специально для нее здание гильдейского дома, построенное для нужд купечества рядом с Гостиным двором, было расширено и объединено с Серебряными рядами. Итальянский архитектор Джакомо Феррари сделал это с помощью угловой башни, которая первоначально имела чисто утилитарное значение - использовалась как пожарная каланча, позднее - для передачи сигналов оптического телеграфа.

"В 1839 году башня стала звеном самой длинной в мире линии оптического (семафорного) телеграфа, - рассказывают экскурсоводы. - Протяженность линии составляла 1,2 тысячи километров, она обеспечивала связь столицы Российской империи с ее западными окраинами. Сигнал из Санкт-Петербурга до Варшавы в хорошую погоду доходил за 15 минут".

Часы на Думской башне, предположительно, были созданы по проекту Феррари, но в XIX веке механизм заменили. Сейчас он отреставрирован и исправно отбивает каждую четверть часа. Устройство думских часов можно увидеть во время экскурсии на башню. Ее открыли для посещения сравнительно недавно - осенью 2021 года. Чтобы увидеть с высоты 47 метров весь Невский проспект и его окрестности, предстоит преодолеть 233 ступени.

Смотровая площадка доступна для посещения с 10 утра до 10 вечера, однако билет лучше купить заранее - одновременно туда пускают не более десяти человек. Сеансы - каждые 30 минут.

В Царском Селе тоже есть своя башня - Певческая. Вопреки названию, которое заставляет подумать об искусстве, она тоже строилась с практической целью - как водонапорная. А название свое получила потому, что была возведена за Певческим флигелем Царскосельского дворцового правления. Сегодня помещения башни приспособлены для современного использования, но часть сохраненных исторических водонапорных конструкций можно увидеть в фойе сквозь стеклянный пол. А с крыши открывается великолепный вид на Екатерининский дворец, часть парка, Екатерининский собор и крыши жилой части города Пушкина.

Кстати, поскольку здание было полностью реконструировано в начале 2000-х годов, подняться наверх можно на лифте.

И посмотреть, и послушать

Можно полюбоваться на Петербург с высоты и на объектах новой туристской географии. Таких видовых точек немало. Например, в районе площади Восстания и Лиговского проспекта их сразу две. Сюда стоит подняться, чтобы увидеть образцы промышленной архитектуры. Так, со смотровой площадки ТРК "Галерея" открывается грандиозный вид на железнодорожные пути и Московский вокзал.

Крыша лофт-проекта "Этажи", который разместился в здании бывшего хлебозавода, - одна из самых уютных в городе смотровых площадок. Огромная площадь в 1,2 тысячи квадратных метров оборудована скамейками и фотозонами, есть круглый сектор с газоном и подушками. Смотровая "Этажей" расположена на высоте 27 метров. Для сравнения: высота колоннады Исаакиевского собора, который неплохо виден отсюда, - 37 метров. Кроме него, посетители крыши могут узнать несколько других архитектурных доминант Северной столицы: Владимирскую церковь, колокольню церкви Воздвижения Креста Господня, "Лахта Центр", купол Спаса на Крови и шпиль Петропавловского собора.

За звание самой большой смотровой Петербурга с "Этажами" может побороться площадка Roof Place в одноименном музыкальном пространстве в культурном квартале "Брусницын". Здесь проводят концерты под открытым небом с видом на Финский залив. Сезон откроется в мае и продлится до сентября.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро"

Побывать в Мариинском театре Санкт-Петербурга - удача для каждого туриста. За час до спектакля счастливые обладатели билетов на его новую сцену смогут полюбоваться панорамой исторического центра города с крыши. Высота здания Мариинки-2 - 28 метров. С площадки открывается замечательный вид на Театральную площадь и Никольский морской собор. На крыше еще есть каменный амфитеатр, имитирующий сегмент древнегреческого, на 200 человек. Оттуда тоже открывается великолепная панорама Петербурга. В белые ночи здесь проходят концерты в живой ландшафтной декорации.

Кстати

Несколько десятков петербургских ресторанов и кафе также имеют смотровые площадки и террасы с панорамными видами. Полный список опубликован на официальном городском туристском портале Visit Petersburg.