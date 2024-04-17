Тамбовский аэропорт будет чаще выполнять рейсы в Санкт-Петербург

Единственный аэропорт Тамбовской области модернизируют: здесь обновят взлетно-посадочную полосу и усовершенствуют систему видеонаблюдения.

© runews24.ru

В 2023 году аэропорт «Тамбов» обслужил свыше 31,5 тысячи пассажиров. Рост пассажиропотока составил 20,6% по сравнению с 2022 годом.

В этом году снова ожидается увеличение количества авиаперевозок. До наступления сезона отпусков, в I квартале 2024 года услугами аэропорта «Тамбов» воспользовались более 6,5 тысячи пассажиров. Для сравнения: за тот же период минувшего года было перевезено 6 164 человека.

Увеличилась частота рейсов в Санкт-Петербург. С мая этого года авиарейсы в Северную столицу будут выполняться до 4 раз в неделю, а с июня — до 5 раз.

Добавим, что в аэропорту «Тамбов» проводятся работы, призванные подготовить воздушную гавань региона к обслуживанию самолетов большей вместимости. Сейчас ведется подготовка инфраструктуры для приема лайнеров Superjet 100.

Планируется и реконструкция взлетно-посадочной полосы: ее собираются удлинить.

К тому же, аэропорт «Тамбов» может обзавестись новым топливо-заправочным комплексом: работа в этом направлении уже ведется.

Большое внимание уделили антитеррористической защищенности. Систему видеонаблюдения аэропорта ждет модернизация, будет организован мобильный пост Росгвардии.

Отметим, что в прошлом году на взлетно-посадочной полосе аэропорта было установлено светосигнальное оборудование. Сейчас ведется процесс его сертификации, чтобы аэропорт мог принимать и отправлять рейсы в темное время суток.