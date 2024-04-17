На Алтае создали бренд на основе двери старинного дома

Иногда приходится слышать снисходительные речи про некоторые "устаревшие" науки. Например, какой прок от филологии в наше время, зачем нужно такое образование? Но нет никчемных специальностей. Есть их никчемные носители. Но есть и блестящие противоположные примеры. Анна Поломошнова и Наталья Опарина - выпускницы филологического факультета Алтайского госуниверситета - создали компанию, продукцию которой не стыдно дарить гостям из других регионов и представлять на крупнейших всероссийских выставках и конкурсах. В дизайне домашнего текстиля и декора творчески используются мотивы росписи крестьянских домов на Алтае рубежа XIX и ХХ веков.

А началось все с одной старинной двери. Хотя нет! С того, что у аспирантки Анны переехала в Москву ее научный руководитель, а затем родились двое дочерей. На научной карьере был поставлен крест и встал вопрос о работе. Натура у Поломошновой деятельная.

"Достаточно долго я работала в сфере управления коммерческой недвижимостью в Барнауле и Новоалтайске", - вспоминает Анна Николаевна.

"Последним таким объектом стал торговый центр "Ультра". Мы туда зашли своей командой, понимая, что нужно многое менять." "В тот момент как раз поднялась волна культурно-исторических кластеров, государство начало помогать развитию внутреннего туризма. Власти брались за решение коммунальных проблем в исторической части городов, а бизнес должен был привести в порядок недвижимость. Так это было, например, в Иркутске, где появился "95-й квартал". Началось движение и в Барнауле. Торговый центр как раз и попал в создаваемый туркластер." "В центре масштабного проекта должен был находиться сувенирный магазин, - продолжает Анна Поломошнова. - И тут мы поняли, что не можем найти оператора. Пришлось в центре размещать кофейню. И вот прошло торжественное открытие, мы сидим в кофейне, а кругом никого! Те, кто работал здесь до реконструкции первого этажа, не вернулись. И я как антикризисный управляющий с ужасом понимаю, что теряю торговый комплекс. Девчонки подсказали выход: "Надо все делать самим". Разработали проект туристического сувенирного магазина. Я совсем не хотела заниматься розницей, но выхода не было, пришлось даже свои средства вкладывать. Полгода понадобилось, чтобы собрать ассортимент, продумать с дизайнерами интерьерную концепцию."

Но оставался нерешенным самый главный вопрос: через какие вещи рассказывать про Алтайский край туристам? Стали искать идею сувениров, исторически и культурно связанных с регионом. Как оказалось, ничего подобного на тот момент не было. Вскоре случай свел Поломошнову с мастером Еленой Юрьевной Леонтьевой. Сама из рода первых переселенцев Алтая - старообрядцев, она работала в технике урало-сибирской крестьянской росписи. Простые формы, симметричная композиция, роспись неброская, где-то даже суровая, она сильно отличалась от яркой хохломы, чувствовался сибирский характер.

"Каждый быстро понял свою задачу, и работа закипела. Елена Юрьевна создавала авторские работы по мотивам росписей дверей и прялок из сел Алтая, мы работали с туристическими группами, прессой, музеями и продавали работы мастера в Шишке. Так появился бренд "Алтай Традиция". - поясняет Анна Поломошнова. - За основу взяли роспись на двери из крестьянского дома под Заринском. Здесь классическая симметричная композиция - древо жизни, цветы, нераспустившиеся бутоны, птицы. Каждый из элементов росписи что-то символизирует, например, цветы - это поколения, птицы - любовь. В нехитрых с виду рисунках зашифрована жизненная философия - семейные ценности, связь поколений, жесткая вертикаль отношений. Кстати, у нас есть схожие образцы росписи, найденные в семидесятых годах прошлого века этнографами в Кытмановском, Чарышском и Смоленском районах, но мы решили в основном сосредоточиться на заринском варианте, чтобы не рассыпать создаваемый бренд. Покупателям важна насмотренность. Началась раскрутка образа Алтая, но вскоре стало понятно, что покупатели - в основном люди старшего поколения. Молодежь воспринимала такие вещи как архаику. Надо было создавать новые формы и новое прочтение старинной росписи. В компанию был приглашен дизайнер Михаил Иванов, следом пришли Антон Шестаков, Владимир Ковалев, Анастасия Герасимова. Все они молодые люди - до тридцати лет. Кто-то занимается текстильным дизайном, кто-то предметным, кто-то графическим. И начали рождаться интересные коллекции." "Мы стали уводить роспись в монохром - бежевый, белый, бирюзовый, какао, пыльная роза, еловый и другие цвета. Стали наносить переосмысленные дизайнерами орнаменты росписи на шторы, шелковые платки, салфетки, скатерти, дорожки, наволочки, игрушки, гипсовые плитки и декоративные зеркала - да много чего еще. В 2022 году вошли в финал биеннале "Придумано и сделано в России". Сейчас сотрудничаем с компанией, строящей ресторан в русском стиле. Если найдем инвестора, сделаем с застройщиком гостевой домик для туристов где-нибудь в сельской местности - не в лубочном исполнении, под псевдостарину, а в современном стиле с элементами культуры Алтая. Планов-то много, но очень важно не заиграться, не забыть про бизнес", - рассказывает Анна Поломошнова.

Недавно в компанию пришла Валентина Волегова, мастер по плетению из рогоза, растущего на алтайских озерах. Из прочного, экологически чистого материала получаются салфетки для сервировки и декоративные панно. Присоединились к проекту мастер народной куклы Татьяна Краснова и мастер лоскутного шитья и стежки Ольга Линкер. Елене Леонтьевой в работе с деревянными формами активно помогает муж Александр Павлович, бывший военный.

Появились продуктовые линейки с орнаментом - травяные чаи, сбитни, мармелад, коробки с шоколадом и конфетами. На каждой упаковке можно прочесть краткую историю Алтая. Одна из линеек была сделана по заказу МИД РФ для послов дружественных стран, а в подарочный набор вошли кедровый орех, монпансье, мед. Некоторые продукты создаются в сотрудничестве с другими компаниями, например, со старой кондитерской фабрикой Барнаула - на упаковках конфет "Птичье молоко" щебечет птичка, нарисованная Еленой Леонтьевой. Жизнерадостная птаха - близкая родственница птиц, нарисованных на старинной двери.

Недавно магазин, торгующий брендовой алтайской продукцией компании Анны Поломошновой, получил Гран-при в федеральном конкурсе "Лучший сувенирный магазин в России по версии russiasuvenir.ru".