Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Екатеринбурга во Владикавказ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Первый рейс назначен на 21 мая. Полет займет 3 часа 20 минут, а цена билета начинается от 11,5 тысяч рублей. Рейсы будут выполнять по вторникам и субботам. Авиакомпания отметила, что во Владикавказ можно отправиться из-за потрясающей архитектуры, многочисленных музеев и горных пейзажей.

Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Махачкалу. Первый вылет самолета авиакомпании "Nordwind" из столицы Урала в столицу Дагестана запланирован на 05:20 29 апреля.