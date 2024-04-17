Более 1500 маршрутов речных круизов ждут туристов в 2024 году

Есть много способов увлекательно путешествовать по стране, но особая романтика ждет тех, кто выбирает речной круиз.

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В нем сочетаются плавный ритм волн и освежающий бриз, созерцательный отдых на солнечной палубе и активные исследования во время экскурсий на берегу. Старинные города Золотого кольца, гостеприимное Поволжье, строгая красота Соловецких островов, сказочная Карелия, солнечная Астрахань, изобильный Енисей - в этом году компания "ВодоходЪ" предлагает более 1500 маршрутов.

Речной круиз позволяет посмотреть на страну с нового ракурса - с воды. В него можно отправиться всей семьей или только вдвоем, можно отдохнуть веселой компанией или подарить путешествие своим родителям. В круиз не скучно отправиться даже в одиночку, за новыми знакомствами или, наоборот, за уединением на палубе с книгой в руках. На теплоходе не надо ни о чем заботиться: это плавучий отель с уютными каютами, ресторанами, лаунж и спа-зонами, с детской комнатой.

Круизы на майские праздники, классическое путешествие "Две столицы" (Москва-Санкт-Петербург или в обратном направлении), поездка в выходные на Валаам или круиз к цветущим лотосам в Астрахань - любой маршрут богат удивительными открытиями. Можно прекрасно отдохнуть и восстановиться за три-четыре дня, отправившись из Москвы в Углич, или погрузиться в жизнь сибирской экспедиции по Енисею, уплыв от повседневной рутины на одну-две недели.

Круиз - это отдых по системе "все включено". На каждой остановке найдется интересная экскурсия, а во время движения теплохода - развлечения на борту для детей и взрослых: мастер-классы, йога и пилатес, развлекательные программы и концерты с живой музыкой. В стоимость путевки помимо этого входит проживание и трехразовое питание. Речная навигация длится с конца апреля до середины ноября.