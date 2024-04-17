Туризм принес Приморью 2,5 миллиарда рублей

На заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморья представили отчет о выполнении государственной программы развития туризма за прошлый год, сообщает ИА DEITA.RU.

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Так, по словам заместителя руководителя регионального агентства по туризму Кристины Квинт, в прошлом году Приморье приняло 3,8 млн туристов, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Среди них доля иностранцев составила 33 тысячи человек.

Оборот гостиничных и туристических услуг увеличился до 19,2 млрд рублей, а налоговая отдача выросла на 55% до 2,5 млрд рублей. Численность работников в сфере туризма составила 41 тысячу человек.

Финансирование программы составило 1,17 млрд рублей, из которых освоили 87%. При этом не все запланированные мероприятия были выполнены из-за задержек с получением субсидий и отсутствия заявок на гранты. Были также выделены средства на создание объектов туристического кода во Владивостоке и благоустройство территории возле озера Соленого в Находке. Хасанский округ получил субсидию на разработку генерального плана, а интегрированный развлекательный курорт «Приморье» продолжил расширять свою инфраструктуру.

Парламентарии отметили положительную динамику в туристической отрасли, но также обсудили проблемы, включая контроль за работой гидов-переводчиков и состояние туалетов на пограничных пропускных пунктах. Также были высказаны предложения по улучшению туристической инфраструктуры.

Подводя итог, председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои отметил плодотворную работу, которое ведет профильное ведомство для развития туриндустрии.