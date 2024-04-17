В Хабаровском крае на майские праздники ожидают почти 22 тыс. туристов

Хабаровский край в майские праздники посетят почти 22 тыс. туристов, их ждут фестивали, парады, экскурсии на природе и другое. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"Ожидается 21,8 тыс. человек с учетом экскурсантов, это плюс 6,3% к показателю 2023 года", - сказала Пунтус.

На майские выходные регион могут посетить и китайские туристы, однако здесь все зависит от сроков открытия навигации на реке Амур.

"Если навигация откроется, как планируется, с первых дней мая, то <...> можно ожидать до 300 иностранных туристов", - добавила министр.

Туристические компании подготовили разнообразные выезды и экскурсии для местных жителей и гостей региона. С открытием навигации можно будет всей семьей отправиться на прогулку на теплоходе от набережной Хабаровска к Амурскому мосту. С 11 мая можно будет совершить речную экскурсию к музею Амурского моста, сообщила Пунтус. Доступны и обзорные экскурсии по краевой столице - городу Хабаровску.

Отдых на природе

Для взрослых и детей в крае разработали разнообразные выезды для отдыха на природе. Желающие смогут посетить единственную на Дальнем Востоке экоферму, где выращивают гастрономический сорт улиток. Участникам не только расскажут об особенностях разведения улиток, но и предложат их дегустацию.

Также будет организована экскурсия в село Кругликово. Программа тура включает посещение пасеки и знакомство с трудолюбивыми насекомыми. Гостям расскажут об истории пчеловодства, о пользе сладкого продукта, предложат продегустировать мед в сотах с чаем и березовым соком.

Познакомиться с бытом коренных народов Приамурья, их укладом и обычаями можно во время экскурсий в национальное нанайское село Сикачи-Алян. Рядом с поселением находятся древние петроглифы, которым более 12 тыс. лет.

Фестивали и парады

В рамках фестиваля-ярмарки "АмурФест. Весна" жителей и гостей Хабаровска ждет концертная программа от лучших творческих коллективов региона, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, презентация продукции местных производителей, мастер-классы и розыгрыши подарков.

9 мая традиционно состоятся мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городе уже идут репетиции парада. Кроме того, с 27 мая по 2 июня состоится международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны".