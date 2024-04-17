Россиянка описала отель за 400 рублей фразой «запах канализации и чуток плесени»

Российская путешественница отдохнула в дешевом отеле Волгограда и поделилась впечатлениями. Свой пост она опубликовала на платформе «Дзен».

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Одна ночь в гостинице обошлась блогерше в 400 рублей с человека. По ее словам, номер в отеле был со свежим ремонтом, диваном, кроватью, кухней и столом. Хотя в целом место для разового ночлега россиянке понравилось, она отметила и минусы.

Так, в ванной стоял довольно ощутимый запах канализации.

«Ну и чуток плесени бонусом, — такой фразой описала автор условия в отеле. — Но не настолько страшно, как могло бы быть».

Путешественница добавила, что ей также мешали шум трамваев под окнами и тараканы.

«Двоих мы встретили при выходе из номера, — рассказала она. — Видимо, они ждали пока мы уедем, чтобы занять освободившиеся апартаменты».

Эта же тревел-блогерша пообедала в кафе для дальнобойщиков и удивилась большим порциям по низкой цене. Например, гарниры там стоили 70 рублей, а салаты — 80-90 рублей.