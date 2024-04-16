Туристов предупреждают о недобросовестных турфирмах на Алтае

В Республике Алтай свои услуги предлагает много недобросовестных турфирм и гидов, часть из них действует нелегально. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в туроператорах. Специалисты рассказали, с какими проблемами туристы могут встретиться на отдыхе и на что стоит обратить внимание, чтобы не нарваться на непрофессионалов.

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«Основные недостатки недобросовестных турфирм – незнание местных правил и регламентов, работа с непроверенными поставщиками услуг, – отмечает Татьяна Зяблицкая, директор туроператора “Алтай-Актив-Тур”. – Отсюда несоблюдение техники безопасности, необученные гиды, инструкторы».

Если сплав по рекам или конный поход ведет неподготовленный гид, поездка может закончиться плохо. Водные маршруты здесь непростые – 3–5 категории сложности.

«Каждый год переворачиваются рафты и погибают туристы, – рассказала руководитель туроператора “Азимут Трэвел” Дина Турчик. – Причина – необученный инструктор, который не знал, что делать в случае аварии».

Туристов могут не информировать об особенностях местности, где будет проходить маршрут. Татьяна Зяблицкая приводит пример: «В Чулышмане нет связи и света, нет магазинов и электричество идет от генераторов, хоть там и стоят дома для туристов».

В программе могут написать, что дорога из аэропорта Горно-Алтайска до Акташа занимает 3–4 часа. А на самом деле туристы будут добираться целый день. «Дело в том, что новички, увидев расстояние в 300 км, думают, что доедут со скоростью 90 км/ч за 3,5 часа, – говорит Дина Турчик. – Но там дороги с перевалами, средняя скорость окажется практически 25–40 км/ч».

Недобросовестно работающая турфирма может выставить на трансфер или экскурсию неподходящую или неисправную машину. «Туристы брали тур не у местных туроператоров. В Чулышман спускались на мерседесе. Обратно группа ждала, пока приедет тягач и поможет мерсу заехать наверх», – рассказала Татьяна Зяблицкая.

Иногда непонятно, что именно входит в тур у некоторых фирм, а точного прейскуранта цен на дополнительные услуги нет. «У одного из туроператоров надо было отдельно оплачивать коней и на еду скидываться по факту».

Так же и с экскурсиями.

«Обещают, допустим, туристам поездку по Телецкому озеру. А по факту привозят к озеру и говорят: вот катер, доплатите 4 тыс. руб. И людям некуда деваться, приходится платить».

Особенно «отличаются» гиды.

«Бывают ситуации, когда приезжий экскурсовод не обладает знаниями о регионе и его особенностях, истории, традициях. Все сведения взял в интернете и на ходу просто сочиняет легенды, – говорит Татьяна Зяблицкая. – Есть и другой пример (фирму называть не буду): самовлюбленный гид, он же организатор – всю дорогу о себе и своих достижениях , без информации о регионе».

Чтобы получить качественные услуги, туристам стоит обратить внимание на ряд моментов. Турфирма должна состоять в реестре туроператоров внутреннего туризма. Перед тем как бронировать тур или отдельные услуги, важно посмотреть на цены.

Недобросовестные турфирмы зачастую предлагают турпоездки по прайсам ниже среднерыночных. «Недельный тур на Алтай с питанием не может стоить 30–40 тыс. руб., если стоимость размещения в отеле – 6–7 тыс. за ночь, – предупреждают специалисты. – Скорее всего, питание не предусмотрено или туристы будут проживать в 4–5-местном номере».

Предпочтительнее обращаться в компанию. которая имеет многолетний стаж работы, стоит также почитать отзывы туристов.

Законопослушная компания обязательно заключает с клиентами договор, выдает чек на оплаченную сумму.