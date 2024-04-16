Туристов ошеломили цены на перелеты в Дагестан этим летом

Туристы жалуются на неадекватные цены на перелеты в Дагестан этим летом. Вот один из комментариев, полученный редакцией TourDom.ru: «Если летом 2022-го билет из Москвы в Махачкалу и обратно стоил 8 тыс. руб., прошлой осенью 16 тыс., то сейчас перелет обойдется в 27–28 тыс. руб.».

© tourdom.ru

Мы проверили данные агрегаторов – тарифы действительно выросли, хоть и не так существенно, как пишут.

Так, в начале июня самый дешевый билет из Москвы в Махачкалу и обратно на рейсе Utair обойдется в 21 800 руб. вместе с багажом. В июле слетать в Махачкалу и вернуться на лайнере «Победы» можно за 23 800 руб. (багаж входит в стоимость). В августе еще более жарко: почти 25 тыс. руб., включая багаж, на рейсе авиакомпании NordStar. На майские праздники, кстати, цена на перелет отличается не сильно – можно найти вариант за 21 тыс. руб. туда и обратно, правда, без багажа.

Из Санкт-Петербурга картина еще менее радостная для пассажиров. Если в первом летнем месяце можно найти билеты за 26 тыс. руб. (на рейсе Nordwind Airlines), то в августе придется заплатить без малого 31 тыс. руб. («Аэрофлот»).

Очевидно, что подобные цены объясняются повышенным спросом на Дагестан летом. Регион стабильно входит в топ популярных внутренних направлений (наряду с Сочи, Кавказскими Минеральными Водами, Калининградской областью и обеими столицами). Недавно, например, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов заявил, что уровень продаж туров в Дагестан по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, а глубина составляет 3–7 месяцев.

Подтверждают это и подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» – мол, удивительного ничего нет, «спрос рождает предложение». Один из читателей предлагает решение: «Не летайте, они снизят цену. Вы же их и стимулируете». С ним соглашаются: «В этом году едем на мотоцикле». А еще один подписчик иронизирует: «Уже шутки у наших туристов : “Я разбогател – поеду по России”».

Кстати, в осенние месяцы цены на полеты в Дагестан если и снижаются, то не радикально. Например, в сентябре за рейс в Махачкалу из столицы и обратно нужно быть готовым заплатить 18–20 тыс. руб., в октябре и ноябре 16–17 тыс. руб. Но если летом главным двигателем ценообразования является спрос, то в холодное время года – ограниченность авиаперевозки.

В начале апреля мы написали, что в Дагестане наблюдается дефицит номеров в отелях, а в горах места для комфортного проживания практически отсутствуют.