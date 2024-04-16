Махачкала приняла миллион туристов за год

По итогам 2023 года Махачкала приняла миллион туристов. За последние три года турпоток в город вырос в 4 раза.

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«Махачкала обладает большим потенциалом развития туризма. Уникальные природно-климатические условия позволяют городу в перспективе стать центром рекреационного отдыха на Юге. За 2023 год поток туристов составил около 1 млн. человек. С 2021 года поток туристов в Махачкалу увеличился почти в 4 раза. В этом году ожидается увеличение туристического потока на 10−15%», — сообщил мэр города Юсуп Умавов на совещании по подготовке к туристическому сезону. Его слова передаются в телеграм-канале городской администрации.

Ранее сообщалось, что количество туристов, посетивших Дагестан в 2023 году, выросло более чем в 2,5 раза по отношению к доковидному периоду. По данным министра экономического развития РФ Максима Решетникова регион стал лидером в стране по приросту числа турпоездок в прошлом году, только в гостиницах за прошлый год остановилось более 430 тысяч путешественников.