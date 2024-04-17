Лучшие места для прогулок по теплому Петербургу

С каждым днем в Северной столице становится все теплее, поэтому многие местные жители, да и туристы тоже, ищут красивые и интересные маршруты для пеших прогулок. Как известно, Петербург славится тем, что по его центру можно гулять хоть каждый день, и это занятие никогда не надоест, ведь именно ради уникальной архитектуры и скверов многие и приезжают в город на Неве во время весны и лета.

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О том, где сейчас самые красивые места для прогулок – в материале «ФедералПресс».

Новая Голландия

Это культурное пространство уже давно привлекает десятки тысяч людей. На территории Голландии можно поиграть в баскетбол, прогуляться по красивому скверу, а также посетить рестораны и кафе, которые располагаются в причудливом здании под названием «бутылка».

Александровский парк, Царское Село

Если вы любите прикоснуться к истории, то это место как раз для вас. Именно здесь пару веков назад проводили свои будни цари и другие представители высшего общества. Сейчас же парк открыт для простых смертных за определенную плату. В парке можно увидеть красивые памятники, бюсты, озера и старую императорскую архитектуру.

Невский проспект

Многие не любят ездить далеко за город в надежде увидеть старую архитектуру и идут впитывать вайбы старого Петербурга прямо на Невском проспекте. Среди бесконечных витрин и магазинных зазывал можно увидеть действительно красивые здания и скверики. Ну и атмосфера главной улицы Северной столицы, несомненно, подкупает.

Адмиралтейская набережная

Пойти гулять по Петербургу и не посмотреть на набережные – все равно, что не гулять вовсе. Именно адмиралтейская набережная считается центральной во всем городе. Здесь ежегодно во время Дня ВМФ принимает военный парад президент России Владимир Путин. Ну а в остальные дни на набережной всегда приятно прогуляться и впитать прохладный ветер с широкой Невы.