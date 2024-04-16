Туроператоры назвали недорогие отели в Анапе со «все включено» на лето 2024 года

Туры на двоих с проживанием в трёхзвёздочных отелях начинаются от 24 тысяч ₽.

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Летом 2024 года туроператоры предлагают более 50 трёхзвёздочных отелей в Анапе — это самая популярная категория отелей на Чёрном море, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Обычно это старые пансионаты и санатории, а также гостевые дома. Новые гостиницы стараются получить категорию 4*.

Набор услуг в отелях 3* зависит от количества номеров: чем их больше, тем более разнообразный сервис ожидает туристов. Бассейн есть почти в каждом отеле, анимация ежедневная или по выходным, иногда включает вечерние развлекательные программы.

Большинство трёхзвёздочных отелей работают по системе «всё включено» или полный пансион. Расстояние до моря не привязано к звёздности, отмечают туроператоры. Во многих отелях Анапы есть двухкомнатные номера: стандарты, семейные и люкс. Реже встречаются апартаменты или студии с кухней.

Сколько стоят туры на семь ночей в отель 3* в Анапе во второй половине июня 2024 года на двоих (без учёта проезда):

С питанием «завтрак». «Белая Лилия», «Монарх», Costa Alta, «Анапа-Лазурная», Remvi, пансионат «Русич» — от 24,4 тысячи ₽ до 55 тысяч ₽.

С питанием «полупансион». «Мишель», «Плаза» — от 39 тысяч ₽ до 62 тысяч ₽.

С питанием «полный пансион». «Гриджио», «Фея-2», пансионат «София», пансионат «Нива», «Золотые пески» — от 47 тысяч ₽ до 72 тысяч ₽.

С питанием «всё включено». «Эргес», «Ателика Гранд Меридиан», «Парус All Inclusive», «Кристалл Уют», «Чёрное море», Sea Breeze Resort — от 44 тысяч ₽ до 88 тысяч ₽.

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