В центре Билибина до октября появится новая зона отдыха

В Билибине Чукотки планируют благоустроить зону отдыха в центре города. На эти цели направят около 132 млн рублей, большая часть этой суммы – деньги из федерального бюджета, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

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Контракт с подрядчиком уже заключен, работы должны завершиться до 1 октября. Благоустраивать будут так называемое «Антенное поле». Там установят детскую площадку, лавочки и новое освещение.

В правительстве напомнили, что проект благоустройства этой территории победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на Дальнем Востоке.