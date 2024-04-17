Эксперт рассказала, как в Россию привлекать туристов-иностранцев

Согласно заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, с 2024 года регионы России будут получать единую субсидию на развитие туризма при условии обязательства по повышению числа поездок.

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В интервью Общественной службе новостей руководитель туристической компании Диана Фердман подчеркнула также обращать внимание на увеличение числа иностранных туристов в Россию, так как развитие только внутреннего туризма ограничивает кругозор.

Важно также сделать Россию привлекательной для зарубежных туристов, чтобы они знали, как Россия на самом деле, отметила Фердман.

Она также указала на активную работу министерств туризма других стран для привлечения внимания своих граждан к заграничным курортам. По ее мнению, подобная организация или даже министерство в составе правительства РФ должна присутствовать и в России. Начало формы

Ранее эксперт провел связь между числом желающих отдохнуть и эскалацией на Ближнем Востоке, а также Таиланд облегчил правила въезда российских туристов.