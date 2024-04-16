Екатеринбуржцы выбирают Москву и Санкт-Петербург для путешествия на майские праздники

Самые популярные авианаправления из Екатеринбурга на майские праздники – Москва (22,6%), Санкт-Петербург (17,8%), Сочи (17,6%), Минеральные Воды (7,2%) и Калининград (3,6%). В топ-10 также вошли Белоярский, Красноярск, Махачкала, Волгоград и Казань.

© РИА Новости

В прошлом году первое место так же занимала Москва, однако доля пассажиров была выше на 4,7%. В прошлые майские праздники Калининград был восьмым по популярности, а в этом году поднялся на пятое место, отметили аналитики Туту.

Топ-5 заграничных направлений из Екатеринбурга:

Азербайджан – 15,7%, Беларусь – 14,5%, Армению – 13,3%, Казахстан – 9,6%, Киргизию – 8,4%.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что четверть жителей Екатеринбурга планируют провести отпуск в поездках по России.