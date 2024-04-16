В РСТ заявили о вхождении Крыма в тройку популярных российских курортов

Крым входит в тройку популярных курортных направлений в России в весенне-летний период 2024 года, при этом в регионе сохраняются доступные цены для туристов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции.

"Единственный регион, который демонстрирует оптимальные цены и даже снижение, - это Крым. Были проблемы с логистикой в прошлом году, он потерял порядка 30%. В этом году аэропорт не возобновил пока деятельность, но запущены новые пары поездов. Из курортных территорий Крым входит в тройку [по спросу]", - сказал он.

По словам эксперта, на предстоящие майские праздники высоким спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо. Значительный турпоток традиционно ожидается в Краснодарский край, Кавказские Минеральные воды, на Северный Кавказ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. До тех пор, пока авиасообщение с Крымом остается закрытым, рассчитывать на восстановление турпотока в прежних объемах не стоит, отметил он.