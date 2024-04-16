Туристическую схему «Большая Волга» для 13 регионов разработают к декабрю

Разработка туристической схемы "Большая Волга", которая объединит 13 регионов России, завершится в декабре, она будет содержать дорожные карты для субъектов и инвестиционные лоты для бизнеса. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта "Большая Волга" Даниил Веретенников.

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"Мы начали работать над схемой в феврале этого года. Общий объем работ, я думаю, будет закончен уже к декабрю, мы представим нашему федеральному заказчику - Министерству экономического развития РФ - полный комплект всех отчетных документов. <…> Каждый регион получает дорожную карту преобразований, где будут перечислены все необходимые с точки зрения развития туризма мероприятия, инфраструктурные объекты - дороги, подпорные стенки, инженерные сооружения. Также будут представлены по два инвестлота для каждого региона - это скорее продукт для бизнеса", - сказал Веретенников.

По его словам, первый этап работы аналитический, то есть сбор всей необходимой информации о туристическом потенциале регионов, о той инфраструктуре, которой сейчас пользуются туристы, приезжая на территорию регионов, о маршрутах и объектах показа. Второй этап работы - проектирование. Он стартует в июне.

"У многих регионов есть свои региональные программы или стратегии развития туризма, но один регион сложно развивать в его границах, потому что это всегда часть больших маршрутов. Наша турсхема - это возможность посмотреть на туристические территории в целом, подумать о больших стратегических решениях", - сказал Веретенников.

"Большая Волга" - проект ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ), объединяющий 13 регионов России вокруг великой русской реки Волги. В проект входят Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области. Создание таких пространственных стратегий на уровне макрорегионов является частью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".