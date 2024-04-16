Путешествовать в Тюмень предпочитают свердловчане и югорчане: портрет туриста подорожал

В Тюменской области за пять лет развития туристической отрасли изменился портрет путешественника, который едет в регион за впечатлениями и отдыхом. Как сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев, в Тюмень едут круглый год, вне зависимости от сезона.

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"Наш турист недешевый. Это турист осмысленный. Ему нужен качественный продукт", – сообщил он.

При этом средние траты туриста возросли в 2 раза. Соответственно, денежный оборот в отрасли также увеличился – в 2,7 раза – до 34,1 млрд рублей в 2023 году.

Замгубернатора пояснил, что региональные власти намеренно работали над увеличением турпотока в Тюмень, но при этом не ставили в приоритет привлечь сюда москвичей. Тюменская область сконцентрировалась на привлечении в регион соседей. Благодаря этому за пять лет турпоток увеличился в 7 раз (!).

По данным геоаналитики, сегодня большая часть туристов едет в Тюмень из Югры: за год область посетили 719 тысяч человек. На втором месте – тоже соседи: 709 тысяч свердловчан побывали в Тюмени в прошлом году. Также здесь побывали 279 тысяч ямальцев, 211 тысяч курганцев, 184 тысячи омичей, 176 тысяч челябинцев, 78 тысяч пермяков. Что касается столичного туриста, то из Москвы за год прибыли 77 тысяч человек, из Московской области – 45 тысяч, из Санкт-Петербурга – 44 тысячи туристов.