Турэксперт рассказала, как остановить рост цен на отдых в России

В России нужно сделать максимальные и минимальные расценки на отдых, иначе туристы будут выбирать зарубежные курорты, а не отечественные, рассказала «360» турэксперт Эльмира Ахвердиева. По ее словам, следует ввести классификацию отелей и номеров по расположению и уровню услуг.

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За рубежом, например, во многих странах власти четко диктуют: сделаешь меньше цены — получишь сниженный налог. И это действительно работает. В Европе на многие виды товаров и услуг устанавливают минимальные и максимальные расценки. Нужно и у нас сделать так же, иначе отдых в России будет только дорожать, — объяснила эксперт.

Однако уже существует надзор, который ежегодно перед летним сезоном занимается проверками цен курортов и находит недобросовестных туроператоров и отельеров, отметила Ахвердиева. Этим занимается Минэкономразвития вместе с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором.

Турагент добавила, что сейчас особое внимание уделяется соответствию отелей выбранной категории и качеству туристических услуг. Кроме того, не допускается пересмотр ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг, и турагенты гостиниц обязаны их выполнять.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков призвал россиян выбирать отдых на родине. Он считает, что в стране достаточно хороших мест для отпуска, в том числе и на полуострове. По словам сенатора, Крым является одним из лучших мест в России.