В Петербурге разработали и готовы предложить гостям города 648 маршрутов по объектам новой туристской географии, а спрос на экскурсии по этим объектам значительно вырос, сообщили в администрации Северной столицы. Редакция пообщалась с гидами и выяснила, с какими впечатлениями возвращаются туристы и чего им не хватает.

«Новая культурная и туристская география» – проект Комитета по развитию туризма Петербурга. Его суть – показать туристам не только традиционные достопримечательности – Эрмитаж, Петергоф, Царское село, но и новые общественные и креативные пространства, музеи и парки, которые появились в городе на Неве за последнее время.

Интерес к новым экскурсиям есть. По данным Комитета, лидерами по популярности стали объекты «Петербурга будущего» – это «Газпром Арена» и «Лахта Центр», который считается самым высоким в Европе небоскребом, его высота – 462 м.

В топ предпочтений туристов также вошли музей РЖД, музей Фаберже, Петровская акватория, Новая Голландия, инсталляция Ленфильма «Пропавшие в кинохронике», форт «Риф», фудмолл Vokzal 1853, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, «Остров фортов» в Кронштадте. Интересен факт, что на такие экскурсии, помимо приезжих, записываются и жители Северной столицы, отметили в муниципалитете.

Гиды, уже не один год работающие с экскурсионными группами, называют проект интересным. «До прихода в Комитет по развитию туризма Сергея Корнеева в правительстве Петербурга появление новых интересных локаций вообще не замечали – есть Эрмитаж, куда устремляются тысячи туристов, вот и хорошо», – отметил в разговоре с журналистом TourDom.ru гендиректор агентства путешествий «Эклектика» Игорь Воеводский.

По его мнению, у объектов новой туристской географии есть перспективы стать востребованными, но есть нюансы.

«Вижу, что много желающих познакомиться с Западным скоростным диаметром, там постоянно многолюдно. Лично водил туда несколько экскурсионных групп, правда, это были жители Петербурга. Но интерес все чаще проявляют и москвичи, которые уже пресытились посещением, к примеру, Новой Голландии и хотят посмотреть что-то новое», – сказал Воеводский.

В основном заинтересованность в экскурсиях идет со стороны молодежи, которая не готова проводить целый день в ознакомлении с экспозициями академических музеев и смотреть город в составе групп.

«Гиды дают объявления по проведению экскурсий, на которые и откликаются небольшие группы туристов. Часто москвичи приезжают к нам на личных авто, куда подсаживают гида и уже вместе с ним катаются по новым достопримечательностям», – рассказал эксперт.

Гости Санкт-Петербурга пока еще плохо информированы о том, что в городе реализуется программа новой туристской географии. Поэтому в основном запросы касаются экскурсий в «Лахта Центр», который из-за высоты трудно не заметить. Об этом в беседе с редакцией TourDom.ru рассказала питерский гид Таня Таргет.

«Кроме Лахты других площадок туристы и не знают. В основном запрос идет на центр Петербурга. Хотя городские власти и представители турбизнеса пытаются привлечь внимание к новым локациям, но существуют объективные причины, почему это буксует», – рассказала экскурсовод.

Прежде всего, объекты новой географии находятся далеко друг от друга, а налаженная логистика между ними отсутствует.

«Помимо этого, не хватает серединных атмосферных мест между этими объектами. Многие гиды не подкованы в вопросах, как удобнее добираться туда, о чем говорить с экскурсантами, где поесть по пути и сделать эффектные фотосессии», – поделилась своим мнением Таргет.

Она считает, что для формирования устойчивого интереса туристов к новому направлению необходимо время и плотная взаимная работа представителей питерской туриндустрии и городских властей.