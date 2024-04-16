Среди любимых сладостей российских туристов лидируют чак-чак и тульский пряник

Десятку самых популярных сладостей российских туристов составил онлайн-сервис путешествий Tutu.ru. В тройку лидеров вошли многими любимые сладости - татарский и башкирский чак-чак, тульский пряник, а третье место поделили сразу два фаворита - знаменитые московские шоколадные конфеты и калининградский марципан.

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По данным сервиса Tutu.ru, за чак-чак проголосовали 15% опрошенных, за тульский медовый пряник - 10 %, а московские конфеты фабрик «Рот-Фронт» и «Красный Октябрь», а так же калининградский марципан - символ туристического балтийского Кениксберга, набрали примерно равное количество голосов - около 7%.

Далее в рейтинге популярности идут восточные сладости. Кавказскую чурчхелу (чуть более 5%) и рахат-лукум (чуть менее 5%), составляющие кулинарскую славу Грузии, Армении и Турции, можно попробовать в российских регионах - в Крыму и Краснодарском крае, где в рецепт этих сладостей внесен свой региональный акцент.

Вторую пятерку сладких блюд с голосами около 5-4% составили блюда-достопримечательности регионов. Неожиданно высокую популярность у российских туристов в последние годы получили сибирское варенье из зеленых сосновых шишек и две пастилы - подмосковная коломенская и белевская Тульской области. Чай с пастилой пили Пушкин, Достоевский и император Александр III.

Набирают авторитет в глазах туристов шоколадные конфеты кондитерских фабрик Санкт-Петербурга, особенно с видами города на этикетке, и редкая кедровая халва из Алтая.

Замыкают десятку самых-самых сладостей фрукты в шоколаде. Ими славятся города Самара, Севастополь и Краснодар.

Также в «сладкий» рейтинг вошли карельское варенье из северных ягод, морошковое - из Мурманской области, сладости с морским гребешком и ламинарией из Владивостока, северный мармелад из Архангельска, смоленские смоква и «конфекты», варенье из огурца из Суздаля, шоколадные пельмени из Удмуртии и мед из верблюжьей колючки из Оренбурга и Астрахани.