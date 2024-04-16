В нацпарке "Красноярские Столбы" закрыли один из турмаршрутов из-за медведей

Один из туристических маршрутов в национальном парке «Красноярские Столбы» - зону особой охраны - закрыли для посещения из-за угрозы выхода медведей. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Красноярские Столбы» со ссылкой на заместителя директора по охране Ивана Кириллова.

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«В целях безопасности наших посетителей, <…> в нацпарке вводится запрет на посещение зоны особой охраны. С сегодняшнего дня не будут выдаваться разрешения (пропуска) в этот район. Во-первых, это связано с возможной встречей с медведем. Во-вторых, с 8 апреля во всех центральных лесничествах Красноярского края, в том числе на территории национального парка, начался пожароопасный сезон. Запрет на посещение зоны особой охраны пока введен на неопределенный срок», - цитирует пресс-служба заместителя директора по охране нацпарка Ивана Кириллова.

По данным нацпарка, следы медведя уже отмечали в пригороде Красноярска, в районах водохранилища.

«И на территории нацпарка активность хищника мы также ожидаем со дня на день», - пояснили в пресс-службе.

Ранее в нацпарке сообщили, что в этом сезоне ожидается рост популяции бурого медведя. Их количество увеличится с порядка 60 до 70 особей.

Нацпарк расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. В декабре 2019 года заповедник «Столбы» преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы». Его площадь составляет 47,219 тыс. га.