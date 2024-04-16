Турагент отказался продавать отели Сочи и Анапы из-за скидок прямым клиентам

В туркомпаниях сталкиваются с тем, что некоторые российские отели и санатории предлагают туристам на своих сайтах цены ниже, чем у собственных партнёров. Об этом редакции TourDom.ru рассказал турагент.

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Он привел конкретные примеры:

«Если открыть сайт пансионата «Рябинушка» (Анапа), видно цену по раннему бронированию со скидкой 15%. Но действует она лишь для физлиц. Для партнёров - тот прайс, который перечеркнут».

Другой пример. На сайте сети «Грейс» (Сочи) тарифы для прямых клиентов постоянно ниже тех, что заявлены у туркомпаний. Кроме того, гостиница предлагает туристам, заказавшим проживание на сайте, экскурсию в подарок, а при бронировании от 10 суток – одну ночь бонусом.

Помимо спецпредложений отели иногда предлагают физлицам особые условия оплаты: возможность внести заранее минимальную сумму, например, за сутки проживания, а остальное оплатить на месте.

«Такая схема действует, в частности, у крупного гостиничного комплекса в Адлере. У нас такой преференции нет», - отмечает турагент.

В некоторых санаториях прямые клиенты могут бронировать размещение без санаторно-курортных услуг. Турагенты и туроператоры эту опцию не предоставляют, так как объект не даёт соответствующий тариф.

Редакция предложила участникам телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» ответить на вопрос, как они поступают в случаях, если партнёр не выдерживает ценовой паритет.

«Многие объекты на вопрос о разнице цен отвечают: «У вас есть комиссия, можете сделать скидку», - говорит один из наших собеседников. - По сути они правы, можем снизить цену, но в разумных пределах”.

Он пояснил, что размер скидки для физлиц со стороны отеля иногда превышает размер агентского вознаграждения. Поэтому продавать ли отдых в таких объектах – в каждой турфирме решают для себя сами.

«Предаем забвению эти объекты навсегда», «внесем в черный список», — описали свои действия участники дискуссии.

Некоторые, узнав от туриста, что бронировать напрямую дешевле, «отпускают» его.

«Скидку такому точно не дам. В следующий раз подбор тура только через депозит». «Снижать цену - комиссии не хватит. Тем более если в отеле туристам дают 10-15%».

В то же время в других туркомпаниях считают, что особой проблемы нет.

«Отдельные случаи есть, кто-то переманивает туристов, но не в массовом порядке».

Редакция направила запрос в пансионат «Рябинушка» и в сеть отелей «Грейс».