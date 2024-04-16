Популярные регионы для приключенческих поездок в 2024 году

«За год средняя стоимость такого отдыха – это, например, приключенческие и велотуры, гастро- и этнопутешествия, походы в горы – выросла на 15,6 процента, а спрос – на семь процентов», – говорится в сообщении.

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Новым открытием для российский туристов стал Дагестан. Средняя стоимость тура составляет 38,6 тысячи рублей, что на 13 % выше, чем в прошлом году.

Вторым по популярности регионом стал Алтай, продано 15 % путевок. Средний ценник путешествия – 47 тысяч рублей, это на 21 % выше прошлогоднего показателя.

Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Пятигорск и Минводы тоже вошли в список популярных направлений на май, передают РИА «Новости».

Напомним, выбор зоны отдыха зависит от большого числа факторов. Но самое важное – это спланировать отпуск в соответствии со своими увлечениями, рассказал «ФедералПресс» эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0