На Чукотке планируют обустроить зону отдыха за Полярным кругом

Порядка 132 млн рублей направят власти Чукотки на благоустройство зоны отдыха в городе Билибино, расположенном за Полярным кругом, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

© РИА Новости

"Уже заключен контракт на обустройство зоны отдыха в центре города. Планируется, что на эти цели будет направлено около 132 млн рублей, большинство из которых - средства федерального бюджета. По контракту работы должны быть завершены до 1 октября", - рассказали в правительстве округа.

Там добавили, что на месте так называемого "Антенного поля" появятся детская площадка, лавочки, новое освещение. Проект благоустройства территории в Билибино стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на Дальнем Востоке.

В Билибино проживают около 5,5 тыс. человек. Добраться до населенного пункта можно только по воздуху.