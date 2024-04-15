Карачаево-Черкесия войдет в пакетные туры ведущих туроператоров России

Ведущие туроператоры России по итогам знакомства с туристическим потенциалом Карачаево-Черкесии включат республику в свои пакетные туры, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства КЧР.

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"В целях повышения туристического потенциала и продвижения региональных туристических продуктов федеральными туроператорами будет сформирован маршрут с посещением Карачаево-Черкесии и сформированы чартерные рейсы в городе Минеральные Воды. Пакетные туры будут реализованы по "Единым стандартам кавказского гостеприимства", которые были приняты во всех регионах СКФО в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдыхающие смогут ощутить аутентичность каждого региона, попробовать кухни разных народов Кавказа и почувствовать национальный колорит субъектов СКФО.

С туристическим потенциалом и инфраструктурой КЧР 13-14 апреля в рамках российского проекта "Кавказ Gran Turismo" ознакомились туроператоры из разных регионов страны, в том числе - Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга. Гости республики особое внимание уделили всесезонным туристско-рекреационным курортам - Архызу, Домбаю и Теберде.

По данным Минтуризма республики, за три месяца 2024 года регион посетили свыше 1,1 млн туристов, что на 10% больше аналогичного показателя 2023 года. До конца года КЧР ожидает почти более 2,2 млн человек.