РЖД разработали новое приложение для покупки билетов на поезд

РЖД предложили туристам новую программу для смартфонов для покупки билетов. В первую очередь оно было необходимо для того, чтобы вернуть утерянную возможность некоторым обладателям айфонов. Предыдущая версия из-за санкций была удалена из маркета приложений App Store. Обладатели новых устройств на системе iOS или те, кому пришлось удалить ранее установленный софт, столкнулись с проблемами. Из-за ограничений пассажирам пришлось вернуться к покупке мест на сайте перевозчика, что с точки зрения интерфейса было менее удобно.

© РИА Новости

Новая софтина выпущена в виде PWA-приложения, которая работает непосредственно в браузере и дает возможность получать набор банковских услуг независимо от ограничений в App Store и Google Play. Это полнофункциональная версия портала продажи билетов ticket.rzd.ru, адаптированная под использование на мобильных устройствах и не требующая отдельной установки. Она максимально повторяет привычный пассажирам дизайн и компоновку мобильного приложения. Однако пока чуть уступает в функциональности.

Сейчас новинка позволяет оформлять билеты на поезда дальнего следования, в том числе на специализированные места для инвалидов, и воспользоваться программой накопления баллов «РЖД Бонус». В дальнейшем планируется добавить недостающие опции. Например, сейчас невозможно использовать отслеживание билетов, которое оповещает о появлении свободных мест в нужных пользователю поездах.

Разработчики монополиста также создали и версию для android. Она работает, не конфликтуя с основным приложением, которое по-прежнему доступно для скачивания в Play Market, и по ощущениям отзывается на запросы пользователя чуть быстрее.

«Хорошо, что сделали приложение, но как-то несильно оперативно. Можно было гораздо быстрее PWA-вариант сделать», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Новая программа понравилась не всем: «Ничего нового не появилось, наоборот, даже меньше функций стало».

Ранее TourDom.ru писал, что в РЖД рассказали, при помощи каких хитростей в приложении успеть купить билеты в Анапу за 3 минуты.