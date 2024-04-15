«У нас каждый сезон – армагеддон». В Сочи просят не пускать автотуристов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал изменить схемы движения на самых загруженных улицах города. В своем телеграм-канале он написал, что накануне туристического сезона запланировано более 30 мероприятий.

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«Вместе с краевыми и федеральными ведомствами готовим улично-дорожную сеть Сочи к пиковым нагрузкам летнего курортного сезона. С мая по октябрь планируем принять на отдых более 4,6 млн человек, включая автопутешественников. Поручил все ремонтные работы на дорогах завершить к июню», – написал градоначальник.

По его словам, к концу мая завершат подготовку наиболее оживленных улиц Центрального и Адлерского районов. К этому же сроку дорожники постараются управиться на участках в районе Аше и Макопсе, а также на краснополянском направлении. Однако в период предстоящих майских праздников работы в перечисленных районах придется приостановить, чтобы не создавать пробок на пути туристов, въезжающих на курорт или возвращающихся из него.

В комментариях жители города отмечают, что этого недостаточно.

«Автопутешественников нужно на въезде в город пересаживать на удобный электро- и водный транспорт. “Ласточку” делать как наземное метро – во многих туристических городах так работает. “Метеоры” можно поставить на водный маршрут. Все будут только рады. Машины оставлять на перехватывающих паркингах, а не забивать дороги курорта пробками и не мариновать в них людей. Это ведь курорт, не правда ли? А у нас каждый сезон – армагеддон!» – написал один из комментаторов.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» специалисты туризма отмечают, что подготовку дорог следовало закончить на месяц раньше.