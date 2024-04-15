«У нас каждый сезон – армагеддон». В Сочи просят не пускать автотуристов
Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал изменить схемы движения на самых загруженных улицах города. В своем телеграм-канале он написал, что накануне туристического сезона запланировано более 30 мероприятий.
«Вместе с краевыми и федеральными ведомствами готовим улично-дорожную сеть Сочи к пиковым нагрузкам летнего курортного сезона. С мая по октябрь планируем принять на отдых более 4,6 млн человек, включая автопутешественников. Поручил все ремонтные работы на дорогах завершить к июню», – написал градоначальник.
По его словам, к концу мая завершат подготовку наиболее оживленных улиц Центрального и Адлерского районов. К этому же сроку дорожники постараются управиться на участках в районе Аше и Макопсе, а также на краснополянском направлении. Однако в период предстоящих майских праздников работы в перечисленных районах придется приостановить, чтобы не создавать пробок на пути туристов, въезжающих на курорт или возвращающихся из него.
В комментариях жители города отмечают, что этого недостаточно.
«Автопутешественников нужно на въезде в город пересаживать на удобный электро- и водный транспорт. “Ласточку” делать как наземное метро – во многих туристических городах так работает. “Метеоры” можно поставить на водный маршрут. Все будут только рады. Машины оставлять на перехватывающих паркингах, а не забивать дороги курорта пробками и не мариновать в них людей. Это ведь курорт, не правда ли? А у нас каждый сезон – армагеддон!» – написал один из комментаторов.
В телеграм-канале «Крыша ТурДома» специалисты туризма отмечают, что подготовку дорог следовало закончить на месяц раньше.
«Мэр не ждет наплыва туристов на майские? Уже давно проданы все билеты на быстрые поезда из Краснодара и Ростова на праздники. Десятки тысяч машин устремятся на юг во вторую половину дня 27 апреля. Будут огромные пробки на побережье», – прогнозирует Алексан Мкртчян, основатель сети турагентств «Розовый слон».