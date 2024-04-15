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450 млн рублей выделят на детский отдых в Нижнем Новгороде

450 млн рублей выделено в этом году на летний отдых детей. Об этом доложил директор департамента образования Владимир Радченко на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике 15 апреля.

450 млн рублей выделят на детский отдых в Нижнем Новгороде
© РИА Новости

По его словам, по сравнению с прошлым годом финансирование увеличено. Средства пойдут на функционирование загородных лагерей и турбаз, лагерей с дневным пребыванием. Цены на питание в этом году сохранены на уровне прошлого. 135,6 млн рублей из городского бюджета выделено на возмещение затрат на путевки. На эти средства будет приобретено более 2 700 путевок. Сейчас на них подано почти 4 500 заявок. Процент удовлетворенности составляет 60%.

«В период весенних каникул уже была организована работа 92 лагерей с дневным пребыванием для более чем 4 000 детей», — сказал Владимир Радченко.

Он напомнил, что всего в этом году в нижегородских лагерях отдохнут более 20 тысяч детей. Стоимость одного дня пребывания в лагерях утверждена на уровне 1 027 рублей. Средняя стоимость путевки составит 21 567 рублей. Родительский взнос составляет 20%.

Всего в этом году откроется семь муниципальных загородных лагерей и две туристические базы. Также будут работать санатории и санаторно-оздоровительные центры.

Радченко подчеркнул, что в 2024 году будут продлены меры поддержки семьям участников СВО. Их дети будут получать бесплатное питание в лагерях с дневным пребыванием при школах. Также сохраняется право для них на получение путевок в загородные лагеря.

Он добавил, что решаются вопросы доступности лагерей для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время ведутся работы по подготовке загородных лагерей к приему детей. Открытие планируется в соответствии со сроками графика заездов.

Всего, по словам Радченко, предполагается оздоровить 86% нижегородских детей. Депутаты поручили довести этот показатель до 100%, а для этого необходимо мотивировать взрослых заранее планировать детский отдых.

Ранее сообщалось, что 2,5 млрд рублей потратят на подготовку к учебному году в Нижнем Новгороде.