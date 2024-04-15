450 млн рублей выделят на детский отдых в Нижнем Новгороде

450 млн рублей выделено в этом году на летний отдых детей. Об этом доложил директор департамента образования Владимир Радченко на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике 15 апреля.

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По его словам, по сравнению с прошлым годом финансирование увеличено. Средства пойдут на функционирование загородных лагерей и турбаз, лагерей с дневным пребыванием. Цены на питание в этом году сохранены на уровне прошлого. 135,6 млн рублей из городского бюджета выделено на возмещение затрат на путевки. На эти средства будет приобретено более 2 700 путевок. Сейчас на них подано почти 4 500 заявок. Процент удовлетворенности составляет 60%.

«В период весенних каникул уже была организована работа 92 лагерей с дневным пребыванием для более чем 4 000 детей», — сказал Владимир Радченко.

Он напомнил, что всего в этом году в нижегородских лагерях отдохнут более 20 тысяч детей. Стоимость одного дня пребывания в лагерях утверждена на уровне 1 027 рублей. Средняя стоимость путевки составит 21 567 рублей. Родительский взнос составляет 20%.

Всего в этом году откроется семь муниципальных загородных лагерей и две туристические базы. Также будут работать санатории и санаторно-оздоровительные центры.

Радченко подчеркнул, что в 2024 году будут продлены меры поддержки семьям участников СВО. Их дети будут получать бесплатное питание в лагерях с дневным пребыванием при школах. Также сохраняется право для них на получение путевок в загородные лагеря.

Он добавил, что решаются вопросы доступности лагерей для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время ведутся работы по подготовке загородных лагерей к приему детей. Открытие планируется в соответствии со сроками графика заездов.

Всего, по словам Радченко, предполагается оздоровить 86% нижегородских детей. Депутаты поручили довести этот показатель до 100%, а для этого необходимо мотивировать взрослых заранее планировать детский отдых.

Ранее сообщалось, что 2,5 млрд рублей потратят на подготовку к учебному году в Нижнем Новгороде.