Пляж на Камчатке вошел в число лучших в мире

Первое место в рейтинге заняли «райские» пляжи Бора-Бора во Французской Полинезии. Они целиком состоят из фешенебельных отелей, шикарных пляжей, кортов и полей для гольфа. Там безумно много дайв-центров и прогулочных катеров. При этом остров необычайно гостеприимен, а живут там счастливые и дружелюбные люди, для которых вся жизнь состоит из музыки, цветов, танцев и песен. Но стоит такой отдых очень дорого.

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А пляж на Камчатке эксперты портала поставили в один ряд с Карибами и Средиземноморьем и дали ему 92 место. Халактырский пляж - одна из самых главных достопримечательностей дальневосточного полуострова. Каждый турист обязан там побывать, тем более, что это всего в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Почти 50 км чистейшего пляжа вдоль побережья Тихого океана, усыпанные пейзажами с вулканами, необычным черным песком и другими невероятными видами.