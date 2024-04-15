Более 4,6 млн туристов ожидается в Сочи с мая по октябрь

Более 4,6 млн человек планируют принять в Сочи на отдых с мая по октябрь, улично-дорожную сеть курорта подготовят к пиковым нагрузкам высокого курортного сезона, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

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«Вместе с краевыми и федеральными ведомствами готовим улично-дорожную сеть Сочи к пиковым нагрузкам летнего курортного сезона. С мая по октябрь планируем принять на отдых более 4,6 млн человек, включая автопутешественников. Поручил все ремонтные работы на дорогах завершить к июню», - написал он.

Ремонт на самых загруженных улицах Центрального и Адлерского районов Сочи завершат до конца мая. В эти же сроки федеральные дорожники планируют сдать участки в районе Аше и Макопсе, а также на Краснополянском направлении.

«На период предстоящих длинных весенних выходных работы здесь будут приостановлены, чтобы путь на курорт и обратно для автомобилистов был максимально упрощен», - добавил Копайгородский.

По прогнозам администрации Сочи, на курорте в период предстоящих майских праздников ожидают на отдых порядка 340 тыс. гостей, отели и гостиницы будут забронированы на 82%. В городе ведется подготовка к высокому летнему сезону. В 2024 году в Сочи будут работать более 170 комфортабельных и обустроенных пляжей, из них 14 откроются после реновации, в санаториях города-курорта запущены новые оздоровительные программы.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты. Курорты Сочи приняли 7,6 млн отдыхающих за 2023 год, это стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. В частности, в летнем сезоне 2023 года Сочи посетили 4,3 млн отдыхающих.