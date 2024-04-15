Калининград оказался самым желанным городом для весеннего отдыха россиян

Калининград стал лидером опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», пишет ТАСС.

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У россиян спрашивали, какой город они хотели бы посетить весной. Калининград, Сочи и Кисловодск оказались самыми популярными городами у жителей России для весенних поездок.

«Лидером опроса стал Калининград - 24% голосов. Сочи набрал 21% и оказался на втором месте. Замкнул тройку Кисловодск - за него проголосовали 15% респондентов», - сообщается в результатах опроса.

В десятку популярных направлений вошли Дербент - 11%, Санкт-Петербург - 10%, Иркутск (Байкал) - 7%, Казань - 6%. Замыкает рейтинг Москва, Шерегеш и Элиста (Калмыкия), каждый из которых набрал по 2% голосов.