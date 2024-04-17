Российская авиакомпания «смягчилась» к перевозкам животных

После проведения трёхмесячного тестирования, авиакомпания «Аэрофлот» внедрила новую услугу – перевозку животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета.

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Теперь домашние питомцы, включая небольших животных и птиц, имеют возможность путешествовать рейсами «Аэрофлота» и «России», занимая соседнее пассажирское кресло постоянно. В рамках этой услуги каждый пассажир может перевезти один контейнер с животным, общий вес которого не превышает 15 килограммов. Максимальные размеры контейнера для классов «эконом» и «комфорт» составляют 50х35х32 сантиметра для полужесткого и 50х35х30 сантиметров для жесткого типа. Для класса «бизнес» размеры составляют 50х40х40 сантиметров для полужесткого и 50х40х30 сантиметров для жесткого контейнера.

Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в эфире «Радио 1» приветствовал это новшество, отметив его важность для владельцев животных. Он подчеркнул, что это позволит пассажирам брать своих питомцев с собой на борт, обеспечивая им комфорт и безопасность. Кроме того, специалист отметил внедрение дополнительных средств безопасности для животных, таких как дополнительные ремни, фиксирующие переноску на сиденье во время взлета, посадки и турбулентности.

Юрий Корецких подчеркнул, что новые правила предусматривают определенные условия размещения животных в самолете, например, у иллюминатора или на среднем сиденье в определенных рядах. Он также отметил, что пассажиров с аллергией будут пересаживать при необходимости.

Он выразил надежду на то, что и другие авиакомпании последуют этому примеру в будущем.

Ранее авиакомпания Red Wing запланировала сменить название на «Рассвет», а также Росавиация сняла ограничения на полеты в двух аэропортах.