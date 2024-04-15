Загрузка отелей горного Крыма на майские праздники близка к 100%
По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя, в 2024 году отдых на полуострове стал более популярен для самих крымчан.
Уровень загрузки отелей горного Крыма на майские праздники приближается к 100%, об этом ТАСС рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.
"На майские праздники в Крыму большим спросом пользуются усадьбы, виллы и отели не на море, а на природе, объекты в горном Крыму. Все, что касается небольших отелей на природе, в горах - максимальная загрузка приближается к 100% на майские праздники", - сказала она.
Стамбульникова уточнила, что в 2024 году отдых в Крыму стал более популярен для самих крымчан - 70% бронирований на майские праздники было сделано жителями Республики Крым и Севастополя.
Глава ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя также отметила, что сложность в прогнозировании заключается в том, что в Крыму очень маленькое плечо бронирования, в летний период до одной недели, однако по нынешним показателям можно с осторожностью говорить о росте бронирования малых отелей летом на 10%.
"Туристов будет не меньше, чем в прошлом году. Летом большая нагрузка будет на южных отелях Крыма, ожидается до 70%. При этом на западном побережье Крыма будет до 50% максимум. В прошлом году летнее бронирование малых отелей было на уровне 50%, в этом году на сегодняшний момент около 30%. Но по нынешним показателям можно предположить, что бронирование на лето вырастет на 10%".