Загрузка отелей горного Крыма на майские праздники близка к 100%

По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя, в 2024 году отдых на полуострове стал более популярен для самих крымчан.

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Уровень загрузки отелей горного Крыма на майские праздники приближается к 100%, об этом ТАСС рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

"На майские праздники в Крыму большим спросом пользуются усадьбы, виллы и отели не на море, а на природе, объекты в горном Крыму. Все, что касается небольших отелей на природе, в горах - максимальная загрузка приближается к 100% на майские праздники", - сказала она.

Стамбульникова уточнила, что в 2024 году отдых в Крыму стал более популярен для самих крымчан - 70% бронирований на майские праздники было сделано жителями Республики Крым и Севастополя.

Глава ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя также отметила, что сложность в прогнозировании заключается в том, что в Крыму очень маленькое плечо бронирования, в летний период до одной недели, однако по нынешним показателям можно с осторожностью говорить о росте бронирования малых отелей летом на 10%.