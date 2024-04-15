Как бюджетно отдохнуть летом в Анапе в отелях с «все включено»

Анапа готовится к летнему сезону 2024 года, предлагая более 50 трехзвездочных отелей. Эксперты отмечают рост спроса на такие отели, подтвержденный данными АТОР и удвоение бронирований по сравнению с прошлым годом, особенно на объекты с системой «все включено».

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Популярность апарт-отелей растет среди семей благодаря удобствам, таким как бассейны и детские площадки. Большинство отелей предлагают систему «все включено» или полный пансион, хотя в центре города чаще встречаются предложения только с завтраками, пишет Центральная Служба Новостей.

Трехзвездочные отели, расположенные на Пионерском проспекте, включают пансионаты, санатории и бывшие гостевые дома, при этом новые отели стремятся к четырехзвездочной категории. Находятся они как на первой линии от моря, так и на расстоянии до 800 метров от побережья, предлагая разнообразные номера, от стандартов до люксов и апартаментов с кухней.

Цены на туры в трехзвездочные отели Анапы для двоих на 7 ночей в июне начинаются от 24,4 тысячи рублей за питание «завтрак» и доходят до 88 тысяч рублей за «все включено», без учета проезда. Так, «полупансион» обойдется от 39 до 62 тысяч рублей, а «полный пансион» — от 47 до 72 тысяч рублей, предлагая разнообразие вариантов отдыха на любой вкус и бюджет.