В Избербаше пройдет фестиваль народных театров

В дагестанском городе Избербаш 18 апреля пройдет республиканский фестиваль народных театров «Народная маска». Зрители смогут увидеть постановки по произведениям Расула Гамзатова и Фазу Алиевой.

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«18 апреля в г. Избербаш в Даргинском государственном музыкально-драматическом театре им. О. Батырая <> состоится Республиканский фестиваль народных театров „Народная маска“. Фестиваль проводится в рамках республиканского смотра на подтверждение (присвоение) звания „Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества“. В фестивале примут участие народные театры из Ахтынского, Бабаюртовского, Казбековского, Каякентского, Курахского, Магарамкентского, Новолакского, Рутульского, Хасавюртовского, Хивского районов, городов Избербаш, Дербент, Кизляр», — сообщается на сайте Республиканского дома народного творчества, выступающего одним из организаторов смотра.

Участники фестиваля покажут спектакли и постановки по произведениям Фазу Алиевой, Расула Гамзатова, Атава Атаева и других дагестанских авторов. Выступления артистов будет оценивать жюри, в состав которого войдут деятели культуры и искусства республики.

Фестиваль «Народная маска» проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».