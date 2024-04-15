Лучшее место для отдыха в России в 2024 году

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru призвал россиян выбирать отдых на родине. Он считает, что в стране достаточно хороших мест для отпуска, в том числе и на полуострове. По словам сенатора, Крым является одним из лучших мест в России.

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«В России есть множество мест, где можно отдохнуть, в том числе и Крым. Считаю, что Крым — одно из лучших мест у нас в стране, где можно отдохнуть. Что-то конкретное я советовать не буду. Крым очень разнообразный, в этом его уникальность. Я живу в Крыму, но даже я не знаю его полностью», — поделился он.

Цеков также выразил уверенность, что большинство россиян патриотично настроены. По этой причине гражданам РФ не стоит выбирать для отдыха Турцию, несмотря на «относительно мягкую политику к России». Он объяснил, что страна является участницей НАТО и поставщиком оружия Украине.

Ранее глава Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что в России на 60% увеличился спрос на пляжный отдых, поэтому приобретать летние туры выгоднее заранее. По его словам, сейчас у тех, кто продает туры, динамическое ценообразование, поэтому лучше не медлить с покупкой.

Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству выделить на развитие туристической отрасли не менее 403 млрд рублей в следующие пять лет. Глава государства также потребовал разработать национальный проект под названием «Туризм и индустрия гостеприимства».