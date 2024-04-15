Турпоток в Карачаево-Черкесию увеличился на 10% с начала 2024 года

Свыше 1,1 миллиона туристов посетили Карачаево-Черкесию за первые три месяца 2024 года. Это на 10% превышает прошлогодний показатель.

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«Туристический поток на курорты нашей республики с начала этого года составил 1 152 511 человек, рост по сравнению с первым кварталом 2023 года — 10%. Всего по итогам года ожидаем где-то 2 миллиона 250 тысяч туристов», — сообщили ТАСС в министерстве туризма и курортов КЧР.

Как отмечают в ведомстве, ежегодному росту турпотока в республику способствует развитие и совершенствование имеющей туристической инфраструктуры, а также строительство новых объектов.

«Глава республики Рашид Темрезов поставил задачу модернизировать туристическую отрасль региона, постоянно работать над повышением качества услуг, предоставляемых на курортах», — подчеркнул представитель министерства.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Карачаево-Черкесия приняла свыше 2,1 миллиона туристов — почти на 10% больше, чем годом ранее аналогичного показателя предыдущего года.

Наибольшей популярностью у гостей республики пользуются курортные территории Домбай и Архыз, туристический комплекс «Медовые водопады», Тебердинский национальный парк, а также Софийская поляна, Кислые источники, Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН, Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс.