Развитием инклюзивного туризма займутся в Иркутске

В Иркутске разработали программу развития туризма для людей с ограниченными возможностями. Первый шаг – видеоролик для слабослышащих, где сурдопереводчик расскажет о городе, сообщили в администрации Иркутска.

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«В последние годы отмечается рост интереса людей с ограниченными возможностями здоровья к путешествиям. Отмечу, что условия доступности туристических ресурсов в столице Прибайкалья улучшаются. Коллеги из информационно-туристской службы уже работают над созданием ряда проектов для гостей города с особенностями здоровья», – отметил мэр города Руслан Болотов.

Ролик был записан совместно со студентами Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма. В администрации областного центра подчеркнули, что в России проживает около 1,4 миллиона человек, 300 тысяч из них владеют русским жестовым языком. Ранее «ФедералПресс» рассказывал об основных достопримечательностях в Иркутске и Приангарье.