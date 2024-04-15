Авиакомпания «Азимут» вернет деньги пассажирам несостоявшихся рейсов

В авиакомпании «Азимут» разъяснили порталу TourDom.ru, на что могут рассчитывать пассажиры, чьи рейсы из/в аэропорта Иваново отменены из-за приостановки работы авиагавани.

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Тем, у кого уже забронирован и оплачен перелет, предлагается на выбор два варианта – либо бесплатно обменять авиабилеты на другие даты, либо получить возврат денег. Соответствующая рассылка сделана по всем клиентам, заверил перевозчик.

Аэропорт Иваново официально приостановил работу «в связи с обновлением сертификата на аэродром». Сообщение об этом размещено на сайте авиаузла в субботу, 13 апреля, при этом рейс в Санкт-Петербург отменили еще днем ранее – без каких-либо уведомлений. Это был единственный вылет из Иваново, который должен был состояться в пятницу. По состоянию на понедельник, 15 апреля, никакой новой информации о перспективах возобновления работы на сайте аэропорта не опубликовано.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов подтвердил порталу TourDom.ru, что за возвратом денег пассажирам следует обращаться к авиаперевозчикам, у которых приобретались билеты. Те, в свою очередь, могут в порядке регресса взыскать с аэропорта свои убытки, связанные с отменой рейсов.

Ранее мы писали о том, что туроператор Pegas, у которого есть туры на базе рейсов из Иваново в Санкт-Петербург и Калининград, предлагает туристам альтернативные вылеты из Москвы.