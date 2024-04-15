В Хабаровском крае рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону

В правительстве Хабаровского края рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону.

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Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Развитие международного туризма является ключевым приоритетом нашей стратегии. По результатам исследования, проведённого среди туроператоров, организующих поездки в Китай, ожидается, что в текущем году число туристов, путешествующих в Россию по безвизовому режиму, увеличится», — заявила министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она также отметила, что для качественного приёма гостей активно решается вопрос комплектации гидов, владеющих китайским языком.

Кроме того, в регионе особое внимание будет уделено обустройству туристической тропы к скалам Пяуса, ведущей к Анюйским столбам.

Ранее в Удмуртии рассказали о будущем адаптивном туристическом проекте для людей с ограниченными возможностями — «Удмуртия БезГраничная».