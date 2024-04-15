Разработаны первые программы путешествий для семей с особенными детьми

В создании маршрутов участвовали более 70 человек - воспитатели, педагоги, дефектологи, психологи, туроператоры, дети и их родители. В основе проектов - методология всероссийской программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна". В отличии от традиционных образовательных путешествий, они рассчитаны не на класс, а на семью. Первые результаты представили на форуме "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка" в Сургуте.

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"Все семь разработанных программ включают пять обязательных составляющих: образование, воспитание, патриотизм, профессиональная ориентация и проектно-исследовательская деятельность. Мы двигались по уже апробированной в прошлом году методологии "Классной страны", но понимали, что при подготовке маршрутов для ребят с особенностями нужно привлекать дополнительные ресурсы", - сказала руководитель программы дивизиона "Городская экономика" АСИ Анастасия Цыбулевская. Об этом она заявила на деловом клубе заместителей глав регионов, прошедшем во время форума.

Помимо специальной навигации и оценки доступности инфраструктуры, важно учитывать наличие на маршруте отдельных инклюзивных мастерских, сенсорных комнат, систем визуального, звукового и тактильного ориентирования. Отдельное внимание нужно уделять психологической безопасности ребенка в путешествии, привлекать тьюторов, ассистентов, предусмотреть сурдо- и тифлоперевод, отметила Анастасия Цыбулевская.

Одно из разработанных на форуме образовательных путешествий "Ожившие сказки Севера" рассчитан на семьи с детьми с задержкой психологического развития и тяжелыми нарушениями речи. Он включает обзорные интерактивные экскурсии по ХМАО в формате квеста, посещение музеев и мастер-классы, адаптированные под потребности детей. Все программы путешествий подойдут и для семей с обычными детьми.

Участники форума предложили создавать "Школы особенного родителя", которые помогут повысить инклюзивную грамотность в вопросах образования и туризма, развивать институт социальных волонтеров и разработать специальные курсы в области инклюзивного образования и туризма. Кроме того, важно создать площадки для испытания инклюзивных туристических практик и обмена опытом.

На клубе выступили представители Нижегородской, Владимирской областей, ЛНР, ХМАО и Якутии. Они рассказали, как особенные дети учатся в этих регионах.

Например, в ЛНР в 2023 году более 30% детей с ОВЗ могли посещать дополнительные занятия в домах творчества, музыкальных, художественных и спортивных школах, в школьных кружках и клубах. Об этом сообщила зампред правительства региона Светлана Малахова. Количество особенных детей, обучающихся в школах, в 2023 году выросло в два раза, что превышает показатели 2021-2022 годов. Больше 40 образовательных организаций обучают более 1,7 тыс. детей-инвалидов и свыше 3,7 тыс. ребят с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

Во Владимирской области инклюзивные программы внедрят почти 70% школ: в более чем 1 тыс. классов обучаются почти 2 тыс. детей с ОВЗ. Также 60% особенных учеников ходят на дополнительные занятия, а в колледжах и техникумах учатся более 70 студентов с ОВЗ.

Замглавы ХМАО Елена Шумакова рассказала о практике сопровождаемого проживания инвалидов. Тренировочные квартиры в регионе создаются в многоквартирных домах и в частном секторе. В прошлом году практику прошли больше 50 детей и молодых инвалидов, также более 40 людей с ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата обучались на дому.

В Якутии внедряется проект Ленинградской области "Мультицентр", задача которого - научить взрослых с ОВЗ базовым навыкам и доступным им профессиям, а также сопроводить после трудоустройства. АСИ поддерживает "Мультицентр", проект включен в региональный социальный стандарт Агентства.