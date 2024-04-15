В Тюменской области появится новый курорт

Сеть курортных комплексов Baden Family планирует зайти в Тюменскую область

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Федеральная сеть Baden Family хочет построить в Тюменской области курортный комплекс со SPA-центрами, пляжами, ресторанами и парками. Об этом стало известно журналистам.

«Как сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов, федеральная сеть Baden Family планирует построить в регионе новый туристический комплекс. Сейчас проект на стадии обсуждения, инвестор приедет в область 16 апреля, для дальнейших переговоров», — пишет «РБК Тюмень».

Сеть курортных комплексов компании представлена в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Они включают в себя отели, термальные бассейны, пляжи, рестораны, SPA, парки и развлекательные площадки.