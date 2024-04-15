Идея превратить ВДНХ в турагентство вызвала вопросы у турбизнеса

После того как вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил организовать продажу туров «по выгодным ценам» на ВДНХ в рамках форума «Путешествуй» (12–16 июня), туроператоры стали получать предложения поучаствовать. Однако опрошенные нами эксперты пока не сформировали своего мнения как они могут вписаться в этот проект.

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По словам представителя одной из компаний, теоретически выделить сотрудника или сотрудников для продаж на ВДНХ можно, но не факт, что окупится рабочее время. Непонятно, а готовы ли посетители покупать туры на выставке? Ведь на ВДНХ люди приезжают гулять. Возникают и технические вопросы – как принимать оплату?

«Приглашение получили, думаем. Все же наша аудитория – турагенты. Продавать туры на выставке сложно, туристы должны подумать, когда взять отпуск, найти деньги… это небыстро», – поделился мнением руководитель еще одного туроператора.

Он добавил, что на выставках обычно бывает шумно – это отвлекает и не способствует продажам:

«У нас цикл покупки в офисе полчаса-час, и это без барабанов в уши».

В телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B» специалисты тоже сомневаются.

«Сколько раз участвовал и организовывал подобные кейсы, продаж на таких выставках не было, только консультации, обмен контактами и "пылесосы"», – написал один из участников обсуждения. По его словам, откликаться на такое предложение можно только ради пиара.

Некоторые турагенты увидели в словах вице-премьера о продаже туров «по выгодным ценам» завуалированный призыв привлекать туристов скидками. Это может стать проблемой, так как нарушается один из принципов турбизнеса: туры должны продаваться через турагентства.

«Правительство решило сделать главным скидочником туроператоров. Ничего себе такой удар по агентствам, которые держат офисы, платят аренду, налоги, зарплаты сотрудникам – как отразится на их ежедневном потоке клиентов тот факт, что на ВДНХ в одном месте можно будет купить тур со скидкой?» – задается вопросом одна из подписчиц.

Вице-премьер Чернышенко провел совещание о подготовке к форуму «Путешествуй» в минувший четверг. В отличие от выставки «Россия», где представлены экспозиции российских регионов, главной темой «Путешествуй» в этом году объявлен международный туризм. Как сообщается в тг-канале правительства, на приглашение откликнулось более 20 стран. Среди них Китай, Индия, Таиланд, Египет, Алжир, Куба и Тунис.